بوتين يكشف تفاصيل لقائه بقادة مجموعة فاغنر المرتزقة ورئيسها يفغيني بريغوجين

موسكو- “القدس العربي”:

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، الخميس، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في الكرملين مع مجموعة من قادة مجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين. وقد كان ذلك في 29 يونيو/حزيران، بعد أيام فقط من حركة التمرد التي قام بها مقاتلو فاغنر ضد بوتين.

وقال بوتين، خلال مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية: “قدمت في الاجتماع تقييما لما فعلوه في ساحة المعركة في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، لما فعلوه خلال أحداث التمرد 24 يونيو، وأوضحت لهم أن هناك عدة خيارات أمامهم، بما في ذلك استخدام خبرتهم القتالية”.

وعند سؤاله عما إذا كان سيجري الإبقاء على فاغنر كوحدة قتالية، رد قائلا: “فاغنر غير موجودة، ليس لدينا قانون للمنظمات العسكرية الخاصة، إنها ببساطة غير موجودة”، وأضاف: “لا يوجد مثل هذا الكيان من الناحية القانونية.. هذه قضية منفصلة تتعلق بالتشريع الفعلي، لكن هذا سؤال يجب مناقشته في مجلس الدوما وفي الحكومة، إنه ليس بالسؤال السهل”.

وذكر بوتين أنه “عرض على قادة فاغنر خيارات متعددة، بما في ذلك العمل تحت قيادة قائدهم المباشر غراي هير، وهو الرجل الذي حاربوا تحت قيادته منذ 16 شهرا. يواصلون الخدمة، ولن يتغير شيء بالنسبة إليهم سيقودهم الشخص نفسه الذي كان قائدهم الحقيقي طوال الوقت”.

ومن الجدير ذكره أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي عقد اجتماعا مع أكثر من 30 من القادة العسكريين، وأن يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر حضر الاجتماع أيضا.

وكان قد صرح قائلا: “عقد هذا الاجتماع في الكرملين، واستمر قرابة 3 ساعات، ولكن تفاصيله غير معروفة، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييما لتطورات الحملة على الجبهة خلال العملية العسكرية الخاصة، فضلا عن أحداث 24 يونيو”، مشيرا في ذلك إلى تمرد فاغنر.

وتابع: “استمع بوتين إلى التفسيرات التي قدمها القادة وعرض عليهم المزيد من الخيارات لنشر القوات، واستخدام المزيد من الوحدات القتالية الإضافية”.