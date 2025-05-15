بوتين يلتقي بالفريق الروسي المشارك في مفاوضات السلام.. وزيلينسكي سيفتتحها بلقاء أردوغان

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار أسن بوغا في أنقرة

أنقرة- موسكو: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن بلاده ستفتتح المرحلة الرفيعة المستوى من مفاوضات السلام مع روسيا في إسطنبول بلقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا وافقت فورًا على بدء المحادثات بعد تلقيها “إشارات إيجابية” بشأن عقد مفاوضات مباشرة.

وفي تصريحات أدلى بها من مطار أسن بوغا، في العاصمة التركية أنقرة عقب وصوله للقاء الرئيس أردوغان، أعرب زيلينسكي، عن شكره لأنقرة على استضافة جولة جديدة من محادثات السلام.

وقال: “أود أولًا أن أشكر الرئيس أردوغان على تنظيم هذا الاجتماع من أجل إجراء مفاوضات مباشرة”.

وأوضح زيلينسكي، أن الجانب الأوكراني وافق فور تلقيه إشارة تدعو لإجراء مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

وتابع: “لهذا السبب نحن هنا في أنقرة اليوم”.

وأكد زيلينسكي، أن بلاده ستحضر مفاوضات إسطنبول بوفد رفيع يضم وزير الخارجية، ومسؤولين من الرئاسة، وممثلين عن الجيش والاستخبارات.

وقال: “سنفتتح المفاوضات بلقاء مع الرئيس أردوغان، وفيما بعد سنقرر الخطوات التالية”.

وأضاف: “نحن على تواصل مع الجانب الأمريكي، وأعتقد أنهم أيضًا سيشاركون وعلى مستوى رفيع في المفاوضات الجارية في تركيا”.

وفيما يتعلق بالموقف الروسي، قال زيلينسكي: “مستوى الوفد الروسي يبدو وكأنه خدعة. علينا أولًا الوقوف على الصلاحيات الممنوحة لممثلي روسيا، وسنقرر ما الذي ينبغي فعله بعد اللقاء مع أردوغان”.

من جانبه، أعلن متحدث باسم الكرملين الخميس أنه على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر المفاوضات في تركيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه أعطى تعليمات للوفد الروسي قبل مغادرته.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث دميتري بيسكوف القول “عشية مغادرة وفدنا إلى اسطنبول، عقد الرئيس بوتين اجتماعات استشارية للإعداد للمفاوضات مع الجانب الأوكراني”.

ولم يحضر اللقاء المفاوضون فقط، ولكن أيضا المستشارون المقربون لبوتين، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف وآخرون.

وقال الجانب الروسي أيضا إنه تم إرجاء بداية المفاوضات اليوم.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا راخاروفا أنه “تم إرجاء المفاوضات الروسية-الأوكرانية إلى النصف الثاني من اليوم بناء على مبادرة من الجانب التركي”.

(وكالات)