بوتين يهدد بإطلاق صواريخ “أوريشنيك” متوسطة المدى على كييف

موسكو: هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بإطلاق صواريخ “أوريشنيك” متوسطة المدى الجديدة على أهداف أخرى في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وقال بوتين، في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إن الكرملين يحدد حاليا أهدافا أخرى لضربها على أراضي أوكرانيا، وقد تكون هذه منشآت عسكرية أو شركات دفاعية أو مراكز صنع القرار في كييف.

وقال بوتين، في معرض حديثه عن الهجوم الذي شنته موسكو، الأسبوع الماضي، على مدينة دنيبرو الصناعية الأوكرانية بصاروخ “أوريشنيك” الباليستي الجديد، “لقد اضطررنا إلى إجراء الاختبار في ظل ظروف الحرب ردا على الهجمات على منطقتي بريانسك وكورسك باستخدام أسلحة غربية، وهي صواريخ أتاكمز وستورم شادو”.

وأشاد بوتين مجددا بنظام الأسلحة الروسي باعتباره فريدا من نوعه، قائلا إنه عندما يتم استخدامه في حزمة، فإن قوته التدميرية تضاهي قوة القنبلة النووية.

وقال بوتين إن روسيا أطلقت 100 صاروخ و466 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال اليومين الماضيين فقط، مشيرا إلى أن الهجمات الهائلة هي رد على تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

(د ب أ)