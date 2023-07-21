بوتين يهدد وارسو بعد نشر قوات بولندية على الحدود مع بيلاروس

موسكو: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارات تهديد إلى وارسو، عقب الإعلان عن إعادة نشر قوات بولندية تجاه الحدود الشرقية للبلاد مع بيلاروس، الحليف لموسكو.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة إن “بيلاروس جزء من الدولة الاتحادية (لروسيا وبيلاروس). وشن عدوان على بيلاروس سيعني عدوانا على الاتحاد الروسي. وسنرد على ذلك بكل الوسائل المتاحة لدينا”.

وسبق أن أعلنت حكومة بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، عزمها نقل عدد غير محدد بعد من قواتها نحو الشرق أكثر، بسبب وجود مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في بيلاروس المجاورة.

وفي خضم الحرب التي شنها على أوكرانيا، اتهم بوتين بولندا أيضا بوجود نوايا لديها لاحتلال غرب أوكرانيا، من دون تقديم أدلة على ذلك.

وزعم أن هناك تقارير تتحدث عن تشكيل مزمع لوحدة عسكرية أوكرانية بولندية ليتوانية. وقال إن الوحدة سيجري نشرها في أوكرانيا “لضمان أمن ما هو الآن غرب أوكرانيا.. لكن بشكل أساسي، إذا كنت تسمي الأشياء بأسمائها، فإن الأمر يتعلق بالاحتلال اللاحق لهذه الأراضي”.

(د ب أ)