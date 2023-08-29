سياسة | دولي | روسيا

بوتين يوافق على زيارة الصين في أول رحلة منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه

منذ ساعة واحدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو: وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القيام بأول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية جرائم حرب مزعومة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.
وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن الكرملين يعد لزيارة بوتين إلى الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في تشرين الأول/ أكتوبر.
ووافق بوتين على دعوة نظيره الصيني شي جين يبنغ لحضور الفعالية، بحسب أحد المصادر.
يشار إلى أن بوتين لم يغادر روسيا منذ أعلنت لاهاي عن صدور مذكرة الاعتقال في آذار/ مارس، إلا أن زار مناطق أوكرانية تحتلها روسيا.
ولم يحضر بوتين قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي بعدما أوضحت الحكومة هناك أنها ستلتزم بأمر اعتقاله باعتبارها من الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة.
(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 29, 2023 الساعة 5:39 م

    هه حلف روسيا والصين حلف متين يا أبو العينين 😏✌️🚀🚀🚀🚀

    رد

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