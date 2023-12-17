سياسة | دولي | روسيا

بوتين يوجه تهديدات لفنلندا بعد حصولها على عضوية حلف شمال الأطلسي

منذ 20 دقيقة

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موسكو: هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد فنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي وجارة روسيا، “بمشاكل” لم يحددها، خلال لقاء متلفز.

وقال بوتين، خلال اللقاء “لم تكن هناك مشاكل من قبل، لكن ستكون هناك مشاكل الآن”.

وأضاف أن النزاعات الإقليمية السابقة قد تم تسويتها في القرن العشرين.

وذكر أن روسيا، الآن، ستقوم ببناء منطقة لينينجراد العسكرية في محيط مدينة سان بطرسبرج، وستنشر وحدات عسكرية معينة هناك.

وقال بوتين: “لماذا احتاجوا لذلك؟” في إشارة على ما يبدو إلى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يمثل التحالف العسكري الغربي.

وقد قررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي بعد أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 22 شباط / فبراير 2022.

(د ب أ)

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