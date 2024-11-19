بوتين يوقّع مرسوما يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي

موسكو: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.

وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف لاستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

بدوره، قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الهدف من العقيدة النووية الروسية المحدثة، هو جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم على روسيا أو حلفائها أمر حتمي.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أي هجوم على روسيا من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيعد هجوما مشتركا.

(أ ف ب)