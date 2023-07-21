بوجود رونالدو.. النصر السعودي يخسر برباعية أمام بنفيكا 

لشبونة: خسر النصر السعودي أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1/4 مساء الخميس في المباراة الودية التي جرت بينهما في ختام المباريات الودية للنصر بمعسكره المقام في البرتغال استعدادا للموسم الجديد.

وافتتح الوافد الأرجنتيني الجديد أنخل دي ماريا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 21، ثم أضاف البرتغالي جونكالو راموس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و36، واختتم النرويجي أندرياس شغيلديروب أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 69، في الوقت الذي تكفل فيه سلطان الغنام بتسجيل الهدف الوحيد للنصر في الدقيقة 41.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

وكان النصر خاض أربع وديات ضمن معسكره في البرتغال حيث تغلب على ألفيركا البرتغالي بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز على فارينسي البرتغالي بنتيجة 5 1/، بينما خسر أمام سلتا فيغو الإسباني بخماسية نظيفة، ليختتم ودياته في البرتغال بالخسارة أمام بنفيكا.

ومن المقرر أن يغادر النصر إلى اليابان لخوض وديتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 تموز/يوليو على الترتيب، قبل أن يعود إلى المملكة للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويحل النصر في المجموعة الثالثة رفقة أندية الشباب والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

(د ب أ)