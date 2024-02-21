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بورتو يصعق أرسنال بهدف في الوقت القاتل بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

21 - فبراير - 2024

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لشبونة:  تقدم بورتو البرتغالي خطوة نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمتأخر 1 / صفر على ضيفه أرسنال الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (الدراجاو) بالبرتغال، تقمص البرازيلي وينديرسون جالينو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف بورتو الوحيد في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي بورتو، حامل لقب المسابقة عامي 1987 و2004، التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، من أجل الصعود لدور الثمانية في البطولة القارية.

في المقابل، أصبح يتعين على أرسنال الفوز بفارق هدفين على الأقل لتجنب الخروج المبكر من المسابقة، التي مازال يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء الإياب بتقدم أرسنال بفارق هدف، سوف يلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار الفارق على حاله، سيحتكمان إلى ركلات الترجيح، وفقا للائحة المسابقة.

(د ب أ)

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