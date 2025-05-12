بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بعد اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

دبي – رويترز: أغلقت أسهم الخليج على ارتفاع أمس الإثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة القاسية، في حين عززت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمعة إلى السعودية ودول الخليج اليوم الثلاثاء ثقة المستثمرين.

وقالت الولايات المتحدة والصين أمس الإثنين عقب محادثات في جنيف إن واشنطن ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل/نيسان إلى 30 في المئة من 145 في المئة، وستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 في المئة من 125 في المئة. وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يوما.

وزاد مؤشر الأسهم القياسي للبورصة السعودية 1.3 في المئة في أكبر ارتفاع في شهر مع ارتفاع جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» 2.2 في المئة بعد أن أعلن أكبر مصدر للنفط في العالم عن صافي ربح بلغ 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار) في الربع الأول أمس الأول، متجاوزاً متوسط تقديرات 16 محللاً والذي بلغ 25.36 مليار دولار.

وارتفع أيضاً سهم «شركة التصنيع الوطنية» 1.1 في المئة بعد أن سجلت شركة البتروكيماويات صافي أرباح فصلية مقارنة بصافي خسارة قبل عام.

وقالت مصادر لرويترز إن السعودية والولايات المتحدة ستناقشان عدداً من الصفقات الاقتصادية الضخمة أثناء زيارة ترامب حيث تستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة تزيد على 100 مليار دولار.

وواصل المؤشر الرئيسي للسوق القطري سلسلة مكاسبه التي استمرت لثلاث جلسات متتالية وارتفع 0.7 في المئة حيث حققت معظم الأسهم مكاسب. وارتفع سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في المنطقة، اثنين في المئة، وصعد سهم «شركة الكهرباء والماء القطرية» أربعة في المئة، في أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام.

وقالت الشركة أمس إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء قطر»، المُزوِّد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر، وقعت اتفاقية استراتيجية مع «شركة الكهرباء والماء القطرية» وشركة «قطر للطاقة» وشركة «سوميتومو اليابانية لبناء محطة رأس أبو فنطاس المستقلة للمياه والطاقة بكلفة 13.5 مليار ريال قطري (3.71 مليار دولار أمريكي).

وربح المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4 في المئة مدعوماً بارتفاع سهم «باركين» 7.3 في المئة وارتفاع سهم «طلبات القابضة» 2.8 في المئة. وسجلت «شركة طلبات القابضة» لتوصيل الطعام أرباحاً صافية في الربع الأول بلغت 103.3 مليون دولار.

وصعد المؤشر القياسي لسوق أبوظبي 0.1 في المئة بدعم من ارتفاع سهم شركة «الدار» العقارية واحدا في المئة.

وارتفع سهم «فرتيغلوب» 2.2 في المئة. ووقعت الشركة المنتجة للأسمدة اتفاقية بيع وشراء أصول للاستحواذ على أصول التوزيع لشركة «وينغفو أستراليا».

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.5 في المئة بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر.

وارتفع سهم «البنك التجاري الدولي» 1.1 في المئة وارتفع سهم «مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر» 3.6 في المئة وأعلن البنك عن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول 43 في المئة.