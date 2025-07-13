بورصة الكويت تبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025

الكويت – رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أمس الأحد إن سوق الأسهم ستبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات خلال عام 2025.

وقال العصيمي للصحافيين «أنجزنا كل الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات ولسوق السندات والصكوك. والإخوة يعدون القواعد المنظِّمة».

وقالت البورصة أمس الأول إنها انتهت من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البُنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، إلى جانب إجراء كافة الاختبارات الفنية اللازمة «بالتعاون مع الجهات المعنية».

تأتي هذه الخطوة في إطار عملية تطوير البورصة الممتدة منذ سنوات، إذ أعلنت سوق الأوراق المالية أمس إتمام سلسلة من الإجراءات منها استحداث سلسلة الضمانات المالية واستحداث الوسيط المركزي وتطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي.

وشملت الخطوات أيضاً تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ «التسليم مقابل الدفع»، مع ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج (الوسيط المؤهل).

وقال العصيمي في كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي خُصص للإعلان عن هذه الخطوات «إن ما ننجزه اليوم يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالية تتمتع بالكفاءة والمرونة، قادرة على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات».

وقال العصيمي إن نظام الوسيط المركزي الذي أعلنت البورصة بدء العمل به سيساعدها في طرح المشتقات المالية قريبا من خلال البورصة.

وتوقع أن يزيد هذا النظام والإصلاحات الجديدة في عمل البورصة من ثقة المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن البورصة تتفاوض حالياً مع شركتين للإدراج، وتجري أيضاً مباحثات مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدراج شركة حكومية جديدة السنة المقبلة مثلما جرى إدراج «شركة شمال الزور» من قبل.

وأصدرت الكويت في مارس/آذار قانون الدَين العام الذي طال انتظاره ويحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في إطار استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.