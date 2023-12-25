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بورصة تل أبيب: أداء 2023 كان سلبيا بسبب الحرب وخطة إصلاح القضاء

منذ 21 دقيقة

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القدس: قالت بورصة تل أبيب، إن أداء الأسهم المحلية في 2023 كان أقل من أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وذكرت البورصة في تقريرها السنوي للعام الجاري، الإثنين، أن بورصة تل أبيب شهدت هذا العام تراجعا في الاكتتابات الأولية، وتباطأ رأس مال الشركات، بسبب الحرب على غزة وخطة إصلاح القضاء.
وفي السنوات الأخيرة، كان للأسهم الإسرائيلية والشيكل ارتباط كبير بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وأسهم التكنولوجيا العالمية، أي أنه إذا ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية، تبعته السوق المحلية بحركة مماثلة في نفس الاتجاه وارتفع الشيكل، والعكس صحيح.
ويرى التقرير أن العام الجاري، كان مخالفا لهذه الاتجاه التقليدي.. “ارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبرى TA-35 بنسبة 1.4 بالمئة فقط، في حين قفز مؤشر P 500 بنسبة 23 بالمئة، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 51 بالمئة”.
(الأناضول)

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