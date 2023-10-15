بورصة تل أبيب تتراجع 2 بالمئة في بداية جلسة الأحد

القدس: تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب “Tase 35” بنسبة اقتربت من 2 بالمئة في بداية جلسة، الأحد، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

وتصاعدت حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، وسط رد من فصائل المقاومة الفلسطينية، التي أطلقت الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، وعلى مدينة تل أبيب.

وتسارعت وتيرة القصف والقصف المضاد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الأحد، وسط مخاوف أسواق المال في إسرائيل، بانفلات الصراع على الجبهة الشمالية.

وتراجع المؤشر “Tase 35” الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، بنسبة 1.99 بالمئة في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.

وفي بداية جلسة اليوم، تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات في بورصة تل أبيب، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وحتى صباح الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 2329 فلسطينيا وأصاب 9042 آخرين، فيما قتلت “حماس” أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

(الأناضول)