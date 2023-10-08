بورصة تل أبيب تتراجع 5.7 بالمئة وسط تصعيد مع غزة

القدس: هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 5.7 بالمئة في الساعة الأولى لفتح التداولات، الأحد، بعد يوم واحد من إطلاق عملية “طوفان الأقصى” من جانب المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.

ويترقب المستثمرون في إسرائيل، الإثنين، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية.

وعانى المستثمرون في بورصة تل أبيب هذا العام، من ضعف التداولات بسبب خطة إصلاح القضاء والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست، لتأتي التطورات الحالية لتضيف مزيدا من الضغط على السوق.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، استشهاد 256 فلسطينيا وإصابة 1788 آخرين.

بينما أفادت القناة 12 العبرية، الأحد بـ “مقتل 350 إسرائيليا على الأقل”، فيما قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن 1864 مصابا نقلوا الى المستشفيات، بينهم 19 بحالة حرجة و326 بحالة خطيرة و359 بحالة متوسطة والباقين بحالة طفيفة.

(الأناضول)