بوركينا فاسو أول المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025

بوجومبورا: حجز منتخب بوركينا فاسو مقعده رسميا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 كأول المتأهلين عن التصفيات، بفوزه على مضيفه البوروندي بهدفين دون رد، الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية عشرة.

ورفع المنتخب البوركيني، بهذا الفوز، رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن السنغال الوصيف، والذي يلتقي مالاوي، الثلاثاء، ويحتاج الفوز للتأهل هو الآخر عن المجموعة.

في المقابل تلقى منتخب بوروندي خسارته الثالثة تواليا، ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتبدد آماله في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

افتتح منتخب بوركينا فاسو التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 5 عبر محمد كوناتي، قبل أن يضيف برتراند طراوري مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 4+90.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو للمرة 14 لكأس أمم إفريقيا في تاريخه، حيث كان أفضل إنجاز له، بلوغه نهائي نسخة 2013 أمام نيجيريا، التي أحرزت اللقب بالفوز بهدف دون رد، فيما نال المركز الثالث عام 2017.

(الأناضول)