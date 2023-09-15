سياسة | دولي

بوركينا فاسو تأمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد

منذ ساعة واحدة

محتجون في واغادوغو يطالبون برحيل القوات الفرنسية في يناير الماضي- (رويترز)

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واغادوغو: قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو، في بيان اليوم الجمعة، إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه بمغادرة البلاد بسبب سلوك “تخريبي”.

وهذه الخطوة هي أحدث علامة على تصاعد التوتر بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ومستعمِرتها السابقة فرنسا منذ استيلاء حكومة عسكرية على السلطة في انقلابين العام الماضي.

وجاء في البيان الذي حمل تاريخ أمس الخميس أن باسكييه والموظفين العاملين معه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تنظر في التقارير التي أفادت بطرد ملحقها العسكري ولا يمكنها الإدلاء بتعليق على الفور.

وكانت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو قد أمرت بالفعل السفير الفرنسي وكذلك المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة باربرا مانزي بمغادرة البلاد. وهناك أيضا حملة قمع تستهدف وسائل الإعلام الفرنسية.

(رويترز)

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