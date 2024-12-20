بوركينا فاسو تفرج عن 4 فرنسيين بعد وساطة من المغرب

الرباط- باريس: أعلن المغرب وفرنسا يوم الخميس، إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو بعد وساطة قامت بها المملكة، مما يحل خلافا دبلوماسيا بشأن احتجازهم.

وكان الأربعة محتجزين في واغادوغو منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قدم الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على وساطته “التي أتاحت تحرير مواطنينا الأربعة الذين ظلوا محتجزين في بوركينا فاسو لمدة عام”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إن هذه “المبادرة الإنسانية” تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب وبوركينا فاسو.

وأنهى المغرب وفرنسا خلافا دام حوالي ثلاث سنوات بسبب قضايا من بينها الهجرة بعد رسالة وجهها ماكرون لملك المغرب في يوليو/ تموز الماضي يعترف فيها بسيادة المغرب على إقليم الصراء الغربية المتنازع عليه، مما مهد الطريق لتحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وبعد ثلاث سنوات من التوتر بين باريس والرباط أذكته قضايا الهجرة ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، تمكن الجانبان من حل خلافاتهما في أكتوبر/ تشرين الأول بعد سلسلة من التحركات.

ويحتفظ المغرب بعلاقات جيدة مع بوركينا فاسو ودول أخرى في منطقة الساحل خاضعة لسلطات عسكرية، مما يمكّن هذه الدول من الوصول إلى التجارة العالمية عبر المحيط الأطلسي.

لكن علاقات فرنسا مع مستعمراتها السابقة في غرب ووسط أفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو، لا تزال متوترة. وطردت واغادوغو القوات والدبلوماسيين الفرنسيين وأمرت الملحق العسكري والسفير الفرنسي بالمغادرة وأوقفت بعض وسائل الإعلام الفرنسية عن العمل.

وتثير بوركينا فاسو، التي يديرها مجلس عسكري سيطر على السلطة في انقلاب عام 2022، انتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية لقمعها حرية التعبير وترهيب المعارضين في وقت تسعى فيه لاحتواء أزمة أمنية يسببها متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

(رويترز)