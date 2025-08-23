رياضة | تقارير رياضية

بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد يحققون فوزهم الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز

23 - أغسطس - 2025

لندن: حققت أندية بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد فوزهم الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خلال منافسات الجولة الثانية من المسابقة، اليوم السبت.

فاز برينتفورد على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد سجله دانجو واتارا بعد مرور 12 دقيقة من المباراة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أستون فيلا عند نقطة واحدة بعد تعادله بدون أهداف أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى.

وبنفس النتيجة، فاز بورنموث على ضيفه وولفرهامبتون.

سجل ماركوس تافيرنييه هدف بورنموث الوحيد بعد مرور أربع دقائق.

وعانى وولفرهامبتون من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه توتي جوميز في الدقيقة 49، ليتلقى الفريق خسارته الثانية تواليا بعد السقوط على ملعبه برباعية دون رد أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى.

وفي لقاء ثالث بنفس التوقيت، فاز بيرنلي على ضيفه سندرلاند 2 / صفر في مواجهة بين الثنائي الصاعد من دوري الدرجة الأولى.

أحرز جوش كولين وجيدون أنتوني هدفي بيرنلي في الدقيقتين 47 و88، ليتساوى بذلك الفريقان برصيد ثلاث نقاط.

وكانت منافسات اليوم انطلقت بفوز ثمين لتوتنهام هوتسبير خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في وقت سابق اليوم السبت.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

