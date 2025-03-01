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 بورنموث يتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنكليزي بركلات الترجيح أمام وولفرهامبتون

1 - مارس - 2025

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لندن: تأهل فريق بورنموث لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإن;ليزي لكرة القدم بعد سيناريو ماراثوني على حساب ضيفه وولفرهامبتون، اليوم السبت بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1/1.

تقدم بورنموث بهدف سجله إيفانيلسون في الدقيقة 30.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ألغى الحكم هدفا آخر لبورنموث بداعي وجود لمسة يد.

وأدرك وولفرهامبتون التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله ماتيوس كونيا لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 ويمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي الذي شهد حصول ماتيوس كونيا نجم وولفرهامبتون على بطاقة حمراء في الدقيقة 120.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها بورنموث لصالحه بنتيجة 5 / 4 ليتأهل بصعوبة بالغة وسط جماهيره في مدرجات ملعب فيتاليتي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تأهل بريستون نورث إيند بالفوز على بيرنلي 3 / صفر، وكريستال بالاس بالفوز على ميلوول بنتيجة 3 / 1.

(د ب أ)

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