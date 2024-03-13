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بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

13 - مارس - 2024

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دورتموند: بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ضيفه إيندهوفن الهولندي بهدفين دون رد، الأربعاء، على ملعب “سيجنال ايدونا بارك” في إياب ثمن النهائي من البطولة.
وجاء تأهل”أسود الفيستفاليا”، بتفوقه في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، بعد أن سبق وتعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين على ملعب “فيليبس ستاديون” بهدف لمثله.
انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، حيث افتتح الإنجليزي جادون سانشو التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة، وخطف ماركو رويس الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 4+90.
وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفا لدورتموند في الدقيقة 77 من عمر اللقاء عبر نيكلاس فولكروغ، بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.
(الأناضول)

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