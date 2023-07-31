 بوروسيا دورتموند يهزم مانشستر يونايتد وديا

نيويورك: تغلب بوروسيا دورتموند على مانشستر يونايتد 3 / 2 في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب “أليغانت” بالولايات المتحدة مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) ضمن استعدادات الفريقن للموسم الجديد.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله ديوغو دالوت في الدقيقة 24، ثم رد بوروسيا دورتموند بهدفين سجلهما دونيل مالين في الدقيقتين 43 و44.

وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر يونايتد بهدف للاعب أنتوني في الدقيقة 52، لكن بوروسيا دورتموند حسم المباراة لصالحه بهدف سجله يوسوفا موكوكو في الدقيقة 71.

وتلقى مانشستر يونايتد بذلك الهزيمة الثالثة على التوالي في مبارياته الودية استعدادا للموسم، حيث خسر أمام ريكسهام 1 / 3، ثم خسر أمام ريال مدريد الإسباني صفر / 2 في جولة أبطال كرة القدم الودية.

بينما كان قد حقق الفوز في مبارياته الودية الثلاث السابقة، حيث تغلب على ليدز يونايتد 2 / صفر، وليون الفرنسي 1 / صفر، وأرسنال 2 / صفر، ثم فاز عليه 5 / 3 في ضربات الجزاء.

أما بوروسيا دورتموند، فقد حقق انتصاره الخامس في خامس مباراة ودية له خلال تموز/ يوليو الجاري، حيث تغلب على فيستفاليا راينيرن 7 / صفر، وروت – فاي أوبرهاوزن 3 / 2، وروت-فايس اريفيت 2 / 1، وسان دييغو لويال 6 / صفر.

(د ب أ)