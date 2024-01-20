بوريس جونسون: انتخاب ترامب مجدداً قد يكون “بالضبط ما يحتاجه العالم”

لندن: قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترامب يمكن أن تكون هي “بالضبط ما يحتاجه العالم”.

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة “ديلي ميل” إنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة “يمكن أن تكون فوزا كبيرا للعالم”.

وكان ترامب قد أثار الشكوك بشأن استمرار الدعم لكييف حال وصوله إلى البيت الأبيض، وتفاخر كثيرا بعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن جونسون، المؤيد القوي لأوكرانيا، زعم أن ترامب لن يخون الدولة التي مزقتها الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جونسون قوله “لا أعتقد ببساطة أن ترامب سيتخلى عن الأوكرانيين ، على العكس، بعدما تأكد أنه لا يوجد اتفاق ليبرمه مع بوتين، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يقوم بمضاعفة جهوده ويتم ما بدأه، من خلال منحهم ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر”.

وأضاف “في هذه الحالة، هناك فرصة كبيرة، أنه في ظل حكم ترامب، سيكون الغرب أكثر قوة، وسيكون العالم أكثر استقرارا”.

(د ب أ)