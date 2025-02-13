بوريس جونسون يقترح ساخرا “نقل سكان غزة إلى مزرعة ترامب في فلوريدا”

“القدس العربي”: علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، أمس، بسخرية على اقتراح دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وعرض توطينهم في مزرعته بفلوريدا.
ووصف جونسون منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مار إيه لاغو”، الموجود في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بأنه مكان رائع لإعادة توطين سكان قطاع غزة.
جاء تصريح جونسون خلال ردّه على سؤال في أثناء حضوره قمة الحكومات العالمية في دبي، عن خطة ترامب بشأن غزة. وأجاب بقوله إن رحلة العمل الأخيرة، التي قام بها إلى المنتجع، جعلته يدرك مدى روعة هذا المكان وأضاف: “إنه مكان رائع جداً إذا كنت تريد إعادة توطين ملايين الأشخاص هناك”.
وتطرق جونسون إلى الأوضاع في غزة وسلط الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية التي يواجهها القطاع وقال: “يجب أن ينال الشعب الفلسطيني الدولة التي يستحقها والتي وُعد بها منذ عقود” وأكد أن ما يحدث في غزة معاناة كبيرة يجب أن تنتهي وأن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تهجير” سكان قطاع غزة خارج أرضهم وبناء مدينة في القطاع كفيلة بعدم استقرار المنطقة.
Former UK PM: ‘Mar-a-Lago is a fantastic place for Gazans’
Former British Prime Minister, Boris Johnson, described Mar-a-Lago in Florida as a ‘fantastic place’ to relocate millions of displaced Gazans, but said this couldn’t happen because the land is owned by someone, as is the… pic.twitter.com/nWmcx4TyOL
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 13, 2025
كلهم كذابين ومنافقين، لما كان رئيس االوزراء ماصرح هذا التصريح وكان مؤيد لاسرائيل
بوريس جونسن رئيس حكومة سابق لدولة عربية او مسلمة ام الاثنين؟انا متاكد ان طرامب سينفدها على الفور،اين الزعماء العرب و المسلمين الباقين لماذا لم ينددوا يشجبوا هداعلى هذا التجاوز الخطير
اي مرحلة بلغها ترامب من العته
إلى درجة ان سيد المعتوهين يسخر منه !
في غياب رجال الأمة الإسلامية، أصبحت الأرض المباركة، والأرض من العرض، لعبة بين من لا يملكها!، للأسف على أمة غثاء كغثاء السيل.
لو كان مازال رئيسا للوزراء لفعل الشيء نفسه أو أكثر قساوة حتى من نتنياهو
كان أبو ريس جونسون يتفاخر عندما كان رئيس الوزراء أنه صهيوني حتى النخاع و أنه كان يحضر منذ صغره في معسكرات الناشئة الصهيوني. أي أنه رضع حليب الصهيونية منذ نعومة أظافره. شخص تافه منافق وظهر هذا جلياً عندما كان رئيس للوزراء في سنوات الكورونا يفرض قوانين على الشعب البريطاني وهو أول من لا يلتزم بها.