بوريس جونسون يقترح ساخرا “نقل سكان غزة إلى مزرعة ترامب في فلوريدا”

“القدس العربي”: علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، أمس، بسخرية على اقتراح دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وعرض توطينهم في مزرعته بفلوريدا.

ووصف جونسون منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مار إيه لاغو”، الموجود في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بأنه مكان رائع لإعادة توطين سكان قطاع غزة.

جاء تصريح جونسون خلال ردّه على سؤال في أثناء حضوره قمة الحكومات العالمية في دبي، عن خطة ترامب بشأن غزة. وأجاب بقوله إن رحلة العمل الأخيرة، التي قام بها إلى المنتجع، جعلته يدرك مدى روعة هذا المكان وأضاف: “إنه مكان رائع جداً إذا كنت تريد إعادة توطين ملايين الأشخاص هناك”.

وتطرق جونسون إلى الأوضاع في غزة وسلط الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية التي يواجهها القطاع وقال: “يجب أن ينال الشعب الفلسطيني الدولة التي يستحقها والتي وُعد بها منذ عقود” وأكد أن ما يحدث في غزة معاناة كبيرة يجب أن تنتهي وأن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تهجير” سكان قطاع غزة خارج أرضهم وبناء مدينة في القطاع كفيلة بعدم استقرار المنطقة.

Former UK PM: ‘Mar-a-Lago is a fantastic place for Gazans’

Former British Prime Minister, Boris Johnson, described Mar-a-Lago in Florida as a ‘fantastic place’ to relocate millions of displaced Gazans, but said this couldn’t happen because the land is owned by someone, as is the… pic.twitter.com/nWmcx4TyOL

