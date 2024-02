بوريل: إسرائيل لا يمكنها هزيمة “حماس” بالقتال- (فيديو)

بروكسل: قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة “حماس” بالقتال.

وشدد بوريل، على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بندوة عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وأضاف بوريل: “إذا أردنا أن نلعب دوراً جيوسياسياً في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فنحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتحاداً، كما هو الحال في الملف الأوكراني. لكن هنا توجد مقاربات مختلفة، والعديد من الدول تريد أن تلعب لعبتها الخاصة”.

وذكر أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون اتجاه واضح لمستقبل الشعب الفلسطيني.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “ليس عسكريا”.

وتابع قائلا: “حماس عبارة عن فكر ولا يمكنكم قتل أي فكر. الطريقة الوحيدة لقتل فكر تقديم فكر أفضل. وبطبيعة الحال، البديل ضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معا في سلام وأمن”.

To be a geopolitical player, the European Union needs to build a strong defence capacity and be united.

We are in a war situation that requires a different approach: from Ukraine to Gaza, the Member States must act together, quicker and better.#MSC2024 pic.twitter.com/7cRtQ4oiTx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2024