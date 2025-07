بوريل: الاتحاد الأوروبي سمح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة- (تدوينة)

بروكسل: انتقد الممثل السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، وزراء خارجية التكتل لعجزهم عن اتخاذ أي خطوة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وعن نتائج اجتماع الوزراء الثلاثاء في بروكسل، قال بوريل بمنشور على منصة “إكس” إن ذلك من شأنه أن يسمح باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة “دون هوادة”.

واتهم بوريل الاتحاد الأوروبي بالفشل في اتخاذ قرار بشأن انتهاك إسرائيل للمادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بينهما.

وقال: “قررت أوروبا عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة والسماح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة دون هوادة”.

The @EUCouncil failed yesterday to take a decision on Israel´s violation of the Association Agreement´s Human Rights clause. But this is in itself a decision: Europe decides not to punish Israel´s continued war crimes and allows the Gaza genocide to proceed unabated.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 16, 2025