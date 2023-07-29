سياسة | دولي | أوروبا

بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر

منذ 25 دقيقة

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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بروكسل: أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر وأنه يعلّق فورًا “كل تعاونه في المجال الأمني” مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.

وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم “انتُخب ديمقراطيًا ويبقى إذًا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.

بالإضافة إلى تعليق كلّ مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي “كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قوله.

(أ ف ب)

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