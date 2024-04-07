بوريل: السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل حل الدولتين

بروكسل: قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل هو “حل الدولتين”.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الأحد، تناول فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها السادس.

وشدد بوريل، على ضرورة تنفيذ عملية الانتقال السياسي على الفور، بمجرد إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله، على استعداد لتقديم الدعم الفعال من أجل إحلال مبدأ حل الدولتين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ستة أشهر أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)