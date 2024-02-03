 بوريل: الشرق الأوسط مرجل قابل للانفجار

بروكسل: دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، جميع الأطراف المنخرطة في الصراع المتسع في الشرق الأوسط، إلى العمل على منع نشوب صراع أكثر خطورة.

وقال بوريل، في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، “يجب أن يسعى الجميع إلى تفادي أن يصبح الوضع متفجرا”، مضيفا أن الشرق الأوسط “مرجل قابل للانفجار”، حسب شبكة “إن.بي.سي.نيوز” الأمريكية اليوم السبت.

وقال بوريل إن الرد الأمريكي كان متوقعا بعدما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن واشنطن سترد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وصرّح بعد الاجتماع “بالتأكيد، كل هجوم يساهم في التصعيد، وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء هذه العملية”.

وأضاف “لا يسعنا إلا دعوة الجميع إلى إدراك أنه في أي لحظة من هذه السلسلة من الهجمات والهجمات المضادة، قد تسبب شرارة حادثا أكثر خطورة”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة في حماية السفن الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال بوريل إن المهمة ستكون “دفاعية” ولن تنفذ أي هجمات برية ضد الحوثيين اليمنيين.

من ناحية أخرى، كانت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، أكثر انتقادا، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من التصعيد في أزمة الشرق الأوسط.

وقال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، “لقد لعب وكلاء إيران بالنار لشهور وسنوات وهي الآن تحرقهم”.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، مساء الجمعة، عن شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

(وكالات)