بوريل: تزايد الدول الأوروبية الداعمة لوقف إطلاق النار بغزة

بروكسل: قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن “المزيد من الدول الأوروبية تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وفي حديثه للصحافة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال بوريل إن “الزعماء سيناقشون خلال اجتماع اليوم الحرب في أوكرانيا”.

وأضاف: “سنناقش أيضًا الوضع في غزة”.

وأردف المسؤول الأوروبي: “رغم بعض التوجهات المختلفة بين الدول الأعضاء، فإن المزيد والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم اليوم وقف إطلاق النار في غزة”.

وحول اجتماع المجلس الأوروبي اليوم، قال بوريل إنه “سيتعين على الحضور أن يأخذوا في الاعتبار تصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر”.

وشدد أنه “يتعين على الأوروبيين أن يبدأوا في التفكير في كيفية التعامل مع المشكلة باستخدام نهج سياسي”.

وتابع بوريل قائلاً: “علينا أن نركز على الحل السياسي للقضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد”، في إشارة إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين.

(الأناضول)