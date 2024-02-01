بوريل: تعليق الدعم المالي عقاب جماعي للشعب الفلسطيني

لندن – القدس العربي – ووكالات: لا تزال قرارات بعض الدول المانحة بوقف او تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تثير ردود فعل متباينة، كان الأبرز فيها أمس انضمام عدد من الدول والمنظمات والمسؤولين إلى الموقف المندد بهذه الخطوة، والمحذر من تداعياته الإنسانية على ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وفي بقية دول الشتات.

وأبرز المواقف في الاتحاد الأوروبي، صدرت عن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي كان واضحا في اعتبار تعليق الدعم المالي للوكالة بمثابة «عقاب جماعي للشعب الفلسطيني».

وأوضح بوريل في تصريحات صحافية قبيل قمة خاصة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيؤكد لقادة الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار دعم «الأونروا»، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التحقيق (بمزاعم تورط موظفين بالأونروا بهجوم حماس في 7 تشرين الأول / أكتوبر).

وكانت 18 دولة والاتحاد الأوروبي قررت تعليق تمويلها لـ «أونروا»، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

في المقابل، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.

وأمس أيضا، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي لوكالة رويترز إنه «متفائل بشكل معقول» بأن بعض الدول التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستستأنف تمويلها. وكانت الأونروا» كررت أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية شباط/فبراير الجاري.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس «إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط/فبراير». وقال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة ونائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في بيان أمس الخميس إن «رفح (جنوب غزة) أصبحت بحرا من الناس الفارين من القصف».

وأضاف أنه «من الصعب تخيل أن سكان غزة سينجون من هذه الأزمة من دون الأونروا».

وفي عمان، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد لقائه مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، أن «لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة».

وحذر من أن «أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً على معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل إدخال الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية».

كذلك قال مسؤول الوكالة في الأردن أولاف بيكر، إن تمويل الوكالة المعلق حتى الخميس، يمثل 51 في المئة من دخلها لعام 2024.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، أن «التعليق المؤقت للأموال من عدة دول مانحة، يمثل حاليا 51 بالمئة من دخلنا المتوقع لعام 2024».

كما طالبت الإمارات الدول التي علقت تمويل الوكالة بالتراجع بشكل عاجل.

جاء ذلك وفق ما ذكر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع فيليب لازاريني مفوض «الأونروا»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قالت إن تعليق المساعدات «يعجل من خطر المجاعة في غزة».

وأوضحت المنظمة في بيان، مساء الأربعاء، أنه «ينبغي للحكومات (الدولية) مواصلة تمويل الأونروا، نظرا لدورها الهام في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة».

اما الإدارة الأمريكية فقالت أمس الخميس إن «الأونروا» تعد مؤسسة مهمة للغاية «لا يمكن الاستعاضة عنها» من أجل قطاع غزة، وإنها تنتظر التحقيقات حول المزاعم الأخيرة المتعلقة بها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في موجز صحافي، قال فيه: «للأونروا دور هام لا يمكن الاستعاضة عنها، ولا توجد حاليا أي منظمة إنسانية أخرى في غزة يمكنها أن تلعب دور الأونروا». وأكد ميلر أهمية قيام الوكالة بالتحقيق بخصوص الادعاءات القائلة بأن بعض موظفي الأونروا على اتصال بحركة حماس، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.

ولفت الى أنهم علقوا مساعداتهم للأونروا لأن التحقيق مستمر، وأنهم ينتظرون انتهاءه.