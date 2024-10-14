بوريل: دول الاتحاد الأوروبي تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على اليونيفيل

لوكسمبورغ: قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ووصف بوريل الهجمات بأنها “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل. جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك”.

(رويترز)