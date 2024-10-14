سياسة | دولي | أوروبا

بوريل: دول الاتحاد الأوروبي تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على اليونيفيل

14 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
1

لوكسمبورغ: قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ووصف بوريل الهجمات بأنها “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل. جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 8:47 ص

    يا رجل كفانا استعباطا ..انت ومايسمى دول الاتحادالاوروبي حاضنة وراعية وحامية للكيان الصهيوني…انتم والامريكان وبعض العربان حماة ورعاة الكيان الارهابي الصهيوني…فكفانا شعوذة

    رد

أخبار ذات صلة

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان
23 - أبريل - 2025
مصر تؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان- (صور)
22 - أبريل - 2025
شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان- (فيديو)
18 - أبريل - 2025
طيران إسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت 
16 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية