بوريل يزور لبنان لبحث الوضع على الحدود مع إسرائيل

بروكسل: قال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور لبنان في الفترة من الخامس إلى السابع من يناير كانون الثاني لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأهمية تجنب التصعيد الإقليمي.

وجاء في البيان أن “(بوريل) سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة”.

وذكر البيان أن بوريل سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وأفاد أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة قضايا مثل الوضع في غزة وآثاره الإقليمية، وخاصة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأهمية تجنب تصعيد التوتر واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وجاء في البيان أن “الممثل الأعلى سيؤكد مرة أخرى على أهمية زيادة الجهود الدبلوماسية مع الزعماء الإقليميين لتهيئة الظروف لحل نهائي ودائم في إسرائيل وفلسطين والمنطقة”.

(وكالات)