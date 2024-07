بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا “هراء”- (تدوينة)

بروكسل: حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل اليوم الخميس على إبطال قرارها تجريم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واصفا القرار بأنه هراء.

وذكر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تجريم الأونروا ووصفها بأنها إرهابية، بخلاف الحقيقة، يصل إلى حد استهداف الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع المستفيدين من عمل وكالة التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف “ننضم إلى شركاء كثيرين في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف هذا الهراء”.

Outlawing @UNRWA – and labelling it as terrorist, which it is not – amounts to targeting regional stability and human dignity of all those benefiting from the UN agency work.

We join many partners in urging the Israeli Governement to halt this nonsense.

