بوريل: مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد لوصف الوضع في شمال غزة- (تدوينة)

بروكسل- بلجيكا: ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بعمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة على جباليا، مشيرا إلى أن مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد في ما يتعلق بالوضع في شمال قطاع غزة حيث تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما داميا.

وقال عبر منصة إكس إن “عبارة التطهير العرقي تستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في شمال غزة”.

وأضاف “أدين بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جباليا بقطاع غزة. الواقع اليومي للتهجير القسري ينتهك القانون الدولي”.

I strongly condemn the latest Israeli strike in Gaza’s Jabalia, w/ many civilian casualties.

The words “ethnic cleansing” are increasingly used to describe what is going on in North Gaza.

The daily reality of forced displacements violates international law. 1/3

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024