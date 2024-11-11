بوريل: مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد لوصف الوضع في شمال غزة- (تدوينة)

بروكسل- بلجيكا: ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بعمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة على جباليا، مشيرا إلى أن مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد في ما يتعلق بالوضع في شمال قطاع غزة حيث تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما داميا.

وقال عبر منصة إكس إن “عبارة التطهير العرقي تستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في شمال غزة”.

وأضاف “أدين بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جباليا بقطاع غزة. الواقع اليومي للتهجير القسري ينتهك القانون الدولي”.

I strongly condemn the latest Israeli strike in Gaza’s Jabalia, w/ many civilian casualties. The words “ethnic cleansing” are increasingly used to describe what is going on in North Gaza. The daily reality of forced displacements violates international law. 1/3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر هجوما جويا وبريا على شمال قطاع غزة، وخاصة في جباليا حيث تسعى حماس حسب قولها إلى إعادة ترتيب صفوف قواتها.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني الأحد عن سقوط 25 شهيدا على الأقل، بينهم 13 طفلا، في غارة استهدفت منزلا في جباليا شمال القطاع الفلسطيني.

وتحول المبنى إلى كومة من الحجارة.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف موقعا في جباليا “حيث كان إرهابيون ينشطون”، في إشارة إلى حماس التي تصنفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”. وأضاف جيش الاحتلال زاعما “قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من خطر إصابة المدنيين”.

وطالت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في مدينة غزة، في الشمال أيضا، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، وفق الدفاع المدني.

منذ بدء الحرب، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، معظمهم نزحوا ويواجهون خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي الذي من المقرر أن يغادر منصبه في كانون الأول/ديسمبر، على أن “استخدام الجوع سلاح حرب يتعارض أيضا مع القانون الإنساني الدولي”، محذرا من “الاحتمال الكبير لحدوث مجاعة” في شمال غزة.

(وكالات)