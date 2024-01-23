بوريل: مفاوضات حل الدولتين ستتواصل شاءت إسرائيل أم أبت.. و”مستاء” من اقتراح جزيرة صناعية للفلسطينيين- (فيديوهات)

بروكسل: قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن المفاوضات من أجل “حل الدولتين” في الشرق الأوسط ستستمر، شاءت إسرائيل أم أبت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وأكد أن الأولوية الملحة في الوقت الراهن “العمل على وقف الهجمات والقصف الإسرائيلي من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، وإنقاذ الأسرى، ومنع سقوط ضحايا من المدنيين”.

تعليقا على مقترح وزير الخارجية الإسرائيلي لإنشاء جزيرة صناعية لإيواء الفلسطينيين بدلا من قطاع غزة.. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: هذا يؤكد أنهم لا ينتمون إلى هذه الأرض ولا يعرفون قيمتها، لكن شعبنا عاش على هذه الأرض منذ أن عرفت البشرية الحضارة ولن يرحل عنها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/z2lqFtuY7K — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 22, 2024

وشدّد بوريل على أنه لا يوجد بديل آخر لـ “حل الدولتين” في الشرق الأوسط، وذكر أنه يجب على إسرائيل تقديم ضمانات من أجل قيام دولة فلسطينية، في هذا الإطار.

وذكر بوريل أن الجهود الأوروبية مستمرة لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين، الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وزير الخارجية الإسرائيلي يعرض على نظرائه الأوروبيين فكرة إنشاء جزيرة صناعية قبالة #غزة لتوطين سكان القطاع فيها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/sEWSAQbgvv — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 22, 2024

وأضاف: “على المجتمع الدولي، وأوروبا على وجه الخصوص، التزام أخلاقي بإيجاد حلّ يضمن السلام والأمن”.

وأكد بوريل أنه حتى لو لم تقبل إسرائيل “حل الدولتين”، فإن المفاوضات من أجل هذا الحل ستستمر.

#عاجل | تايمز أوف إسرائيل عن الخارجية الإسرائيلية: ننفي بشكل قاطع عرض وزير الخارجية إسكان سكان غزة في جزيرة صناعية، وما عرضه وزير الخارجية هو بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية pic.twitter.com/JLI9zZ3vRp — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 22, 2024

وقال: “إذا كانت إسرائيل لا تريد هذا الحل فسيكون من الصعب عليها أن تجد مكاناً في المفاوضات لبناء حل. لكن هذا لا يمنع (الفاعلين) الآخرين من القيام بذلك”.

وأردف: “إذا تمكّن المجتمع الدولي من إعداد حلّ معًا واقتراحه والاتفاق عليه، فستكون هناك قوة تفاوضية معينة”.

وأبدى بوريل استياءه من اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنشاء جزيرة صناعية (للفلسطينيين) في البحر الأبيض المتوسط.

وقال بوريل إن التركيز يجب أن يكون بدلاً من ذلك على “حل الدولتين”، الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

(الأناضول)