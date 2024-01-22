بوريل: هل قتل الفلسطينيين هو بديل إسرائيل من حل الدولتين؟

لندن – «القدس العربي»: حض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، إسرائيل، على القبول بإقامة دولة فلسطينية، وذلك خلال لقاءات مع وزراء خارجية الجانبين ودول عربية في بروكسل.

ويرجع حل الدولتين إلى المبادرة العربية سنة 2002 التي تقضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وقيام دولة فلسطينية عاصمته القدس، وكذلك إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل الاجتماع، وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.

وأجرى وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية بدورهم محادثات مع الوزراء الأوروبيين.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «الوضع الإنساني لا يمكن أن يكون أسوأ» في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام والاستقرار «بالوسائل العسكرية وحدها».

وزاد «ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين الى المغادرة؟ قتلهم؟».

وتجاهل كاتس أسئلة الصحافيين المتعلقة بحل الدولتين مستقبلا، وقال إن إسرائيل تركز حاليا على إعادة الرهائن وضمان أمنها.

فيما طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب «منعه إقامة الدولة الفلسطينية».

وقال «ما يحدث كل يوم من قتل وتشريد غير مقبول».

وبحث المالكي مع وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والفكرة الأولية لإنشاء ممر مائي لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع بروكسل، أن قبرص لن تقبل بأي تغيير على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وموقفها الملتزم بالقانون الدولي والمعارض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، أو للتغيير بما توافق عليه دولياً فيما يخص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وأشار كومبوس إلى تصريحات قبرص فيما يخص دعمها لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، كما أوضح موقف قبرص من الفكرة الأولية لإنشاء ممر مائي لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بكميات أكبر إلى القطاع، حيث سيتم التداول والاتفاق حول هذه الفكرة مع الجانب الفلسطيني قبل أي إجراءات تنفيذية.

الحل الوحيد

كذلك اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن «حل الدولتين هو الحل الوحيد، وحتى الذين لا يريدون التحدث عنه لم يعرضوا بعد أي بديل آخر».

وقالت إنه لا يمكن لإسرائيل «العيش في أجواء آمنة إلا إذا عاش الفلسطينيون حياة آمنة وكريمة».

وطالبت بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين هناك.

واعتبرت أن «الهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية للتخفيف من حدة الوضع في غزة، وتقليل المعاناة الهائلة للأطفال بشكل خاص، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس».

وعرض بوريل على وزراء التكتل «نهجا شاملا» للتوصل إلى سلام دائم بما في ذلك تنظيم مؤتمر دولي للخروج بخطة تعرض على الإسرائيليين والفلسطينيين. وبموجب العرض، يتعين على المجتمع الدولي بعد ذلك «تحديد العواقب التي يتصورها لقاء الانخراط أو عدم الانخراط في خطة السلام» من قبل أي من الجانبين.

فيما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن «استمرار إسرائيل في إجراءاتها لتقويض حل الدولتين يحكم على مستقبل المنطقة بمزيد من الصراعات ومزيد من الحروب».

وأضاف «العالم كله يقول إن السبيل الوحيد للخروج من هذا البؤس هو حل الدولتين. لذا فإن الطرف الذي يقف ضد حقوق جميع شعوب المنطقة، بمن فيهم الإسرائيليون، في الحصول على السلام لا يمكن أن يترك من دون محاسبة».

كذلك بين وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس، إن أي خطة سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب أن توفر منظوراً مستداماً بالنسبة لفلسطين.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تمر «بمرحلة حساسة»، مشددا على ضرورة تحرك أوروبي عاجل بهذا الخصوص.

ولفت الوزير إلى ازدياد سوء الوضع الإنساني في غزة، مبيناً أن اليونان تؤيد فتح ممرات إنسانية لعبور المساعدات دون أية عراقيل.

ودعا إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة، معرباً عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والعراق وفي البحر الأحمر.

كما أكد على ضرورة انطلاق المباحثات المتعلقة بالمرحلة التي تلي تحقيق السلام في المنطقة، موضحاً أن خطة السلام هذه يجب أن توفر منظوراً مستداماً لفلسطين.

وأوضح أن أي خطة سلام يجب أن تتضمن «إدانة كافة الأنشطة الإرهابية، وإطلاق سراح الرهائن»، مؤكداً أن هذه الخطة يجب أن تكون تحت حماية المجتمع الدولي.