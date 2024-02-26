بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بـ”الانحياز التام” لإسرائيل

مدريد: اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ “الانحياز التام” لإسرائيل.

وأضاف بوريل في حوار له مع صحيفة “El Pais” الإسبانية، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى “مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل”.

وأوضح أن المسؤولة الأوروبية بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.

يُذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات واسعة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بسبب دعمها لإسرائيل وترددها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.

وكانت المسؤولة الأوروبية قد زارت إسرائيل في اليوم السادس لهجماتها على قطاع غزة، بهدف “التضامن” مع تل أبيب، معلنة من هناك دعم الاتحاد الأوروبي “غير المشروط” لإسرائيل.

ولم تتطرق “فون دير لاين” أبداً في تصريحاتها من إسرائيل حينذاك إلى الوضع الإنساني في غزة، ولم توجه أية دعوة لتل أبيب حول وقف استهدافها البنى التحتية المدنية في القطاع.

بوريل يعيد تأكيد أن إسرائيل “سهلت” تطور حماس

ومن جهة ثانية أعاد بوريل الاثنين تأكيد أن إسرائيل “سهّلت تطور” حماس التي نفذت الهجوم غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.

وعندما سُئل في منتدى في مدريد عن تصريحاته المثيرة للجدل في كانون الثاني/يناير عندما قال إن إسرائيل “أنشأت” و”مولت” حماس، التزم بوريل موقفه.

وقال “إن لعب إسرائيل على انقسام الفلسطينيين من خلال إنشاء قوة معارضة لحركة فتح هو واقع لا جدال فيه”.

وأضاف “أنا لا أقول إنها مولتها عن طريق إرسال شيك لها، لكنها سهّلت تطور حماس”.

وأكد بوريل أنه يشير إلى “عبارة معروفة لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أدلى بها علنا أمام كتلته البرلمانية حيث قال إن كل من يعارض حل الدولتين يجب … أن يسهل … تمويل حماس”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال بوريل “من حقي” انتقاد حكومة نتنياهو “دون أن أُتَّهم بمعاداة السامية”.

وتابع “هذا لا يمنعني من اعتبار أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة غير متناسب” لأنه يتسبب في “عدد مفرط من الضحايا المدنيين”.

ومضى بالقول “الجميع يبدون متفقين” على حل الدولتين وبالتالي على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل “ما عدا حكومة نتنياهو التي تمنع تطبيق هذا الحل منذ 30 عاما”.ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)