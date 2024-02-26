بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بـ”الانحياز التام” لإسرائيل

مدريد: اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ “الانحياز التام” لإسرائيل.
وأضاف بوريل في حوار له مع صحيفة “El Pais” الإسبانية، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى “مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل”.
وأوضح أن المسؤولة الأوروبية بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.
يُذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات واسعة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بسبب دعمها لإسرائيل وترددها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.
وكانت المسؤولة الأوروبية قد زارت إسرائيل في اليوم السادس لهجماتها على قطاع غزة، بهدف “التضامن” مع تل أبيب، معلنة من هناك دعم الاتحاد الأوروبي “غير المشروط” لإسرائيل.
ولم تتطرق “فون دير لاين” أبداً في تصريحاتها من إسرائيل حينذاك إلى الوضع الإنساني في غزة، ولم توجه أية دعوة لتل أبيب حول وقف استهدافها البنى التحتية المدنية في القطاع.
بوريل يعيد تأكيد أن إسرائيل “سهلت” تطور حماس
ومن جهة ثانية أعاد بوريل الاثنين تأكيد أن إسرائيل “سهّلت تطور” حماس التي نفذت الهجوم غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.
وعندما سُئل في منتدى في مدريد عن تصريحاته المثيرة للجدل في كانون الثاني/يناير عندما قال إن إسرائيل “أنشأت” و”مولت” حماس، التزم بوريل موقفه.
وقال “إن لعب إسرائيل على انقسام الفلسطينيين من خلال إنشاء قوة معارضة لحركة فتح هو واقع لا جدال فيه”.
وأضاف “أنا لا أقول إنها مولتها عن طريق إرسال شيك لها، لكنها سهّلت تطور حماس”.
وأكد بوريل أنه يشير إلى “عبارة معروفة لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أدلى بها علنا أمام كتلته البرلمانية حيث قال إن كل من يعارض حل الدولتين يجب … أن يسهل … تمويل حماس”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقال بوريل “من حقي” انتقاد حكومة نتنياهو “دون أن أُتَّهم بمعاداة السامية”.
وتابع “هذا لا يمنعني من اعتبار أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة غير متناسب” لأنه يتسبب في “عدد مفرط من الضحايا المدنيين”.
ومضى بالقول “الجميع يبدون متفقين” على حل الدولتين وبالتالي على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل “ما عدا حكومة نتنياهو التي تمنع تطبيق هذا الحل منذ 30 عاما”.ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(وكالات)
جوزيب بوريل استيقظ ضميره قليلا و ادرك ان اسرائيل تجر معها اوروبا الى المجهول
مسرحية : يعطيك باليمين ويأخذ بالشمال.
كل الساسة الألمان متحيزون لإسرائيل يرون العرب مثل الحشرات الضارة التي يجب محوها وهي تنتمي إلى الحزب المسيحي حيث أنا رإيسه زار إسرائيل وأقسم الولاء للصهيونية مهما كان حتى إن الشعبالألماني ذاق درعا من سياسة التحيز التي يتبناها السياسيون .
نفاق سياسي من كل السياسيين الألمان يردون التزلف للصهيونية العالمية على حساب دمائنا لقد وجدو الضحية التي يردون غسل أيديهم من جرائم النازية بدمائنا ولكن كل اللوم على الدول العربية التي تأيد الصهاينة وتمدهم بالسلاح والغذاء ومنهم من فتح طرق بلاده لتسهيل إمدادات الصهاينة بما يحتاجون
مواقف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، من حرب الكيان الصهيوني الإجرامية ضد الفلسطينيين في غزة ((الوضع في غزة “كارثي ومروع” ؛ مع دمار “أكبر” نسبيا مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية ؛ “عدد لا يصدّق من الضحايا المدنيين” ؛ “قلق” الاتحاد الأوروبي “إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية” ؛ “المعاناة الإنسانية تشكّل تحديا غير مسبوق للمجتمع الدولي” ؛ “الدمار اللاحق بالأبنية في غزة… أكبر نوعا ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية”)) ، إن لم تكن تتطابق فهي قريبة جدا من مواقف بلاده إسبانيا (“)قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز غير مقبول على الإطلاق” ؛ “الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة” ؛ مدريد “لن تجلس دون أن تفعل شيئا بهذا الخصوص” ؛ “الاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يعترف بدولة فلسطين”، و”القصف يجب أن يتوقف فوراً”)) . بينما مواقف رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، ((“نؤيد تأييداً كاملاً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأوروبا تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المأساة” ؛
وقال ( جوزيب بوريل) ردا على سؤال بشأن الفظائع التي ترتبكها إسرائيل بحق سكان غزة: ” أنا لست محاميا وهناك المحكمة الجنائية الدولية وهي من ستتولى التحقيق وعدة بلدان طلبت من هذه المحكمة فتح قضية”.
وفي المقابل لم يتردد بوريل في وصف العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها “جريمة حرب”، وقال “إن ما حدث كان قتلا للمدنيين بشكل واضح من دون أي سبب”.
كما تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس، ”
لكم الله يا أهل فلسطين ، لكم الله.
جميع الحكومات الاوروبيه واكثرية شعوبهم عنصريين، ضد المسلم، المسيحي من دول ليست اوروبيه وكذلك ضد كل اليهود والمثل نراه في التاريخ وفي الحرب العالمية الثانية، وكلهم يؤيدون إسرائيل ليس حبا لإسرائيل وإنما لأن إسرائيل قويه في كل هذه الدول وخاصه في الولايات المتحدة الأمريكية لأن كل رؤساء أمريكا يحتاجون أصوات وأموال اليهود. فلهاذا لا تصدق اي حاكم اوروبي او أمريكي مهما كان منحازا إلى القضيه الفلسطينيه. وفي النهايه هم اجانب وماذا نقول عن الحكومات العربيه؟
يلعبوا بالعرب زي الكرة …ولكن المرمي واحدة
كل من تسبب في ذلنا من حكامنا ، فاللهم أذله في موقع يكون فيه في أشد حاجة إلى نصرتك.