بوريل يدعو إسرائيل للسماح بدخول مفوض الأونروا إلى غزة- (تغريدة)

بروكسل: دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بالدخول إلى قطاع غزة.

وقال بوريل على منصة “إكس”: “أدعو السلطات الإسرائيلية إلى السماح للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بالدخول إلى غزة، ومنح التأشيرات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني”.

وأوضح بوريل أن الأونروا والعاملين بالمجال الإنساني “يلعبون دورا لا غنى عنه في تقديم الإغاثة للسكان المدنيين المنكوبين في غزة”.

I call on the Israeli authorities to allow access to Gaza to @UNRWA Commissioner General @UNLazzarini and to grant the necessary visas to @UN and other humanitarian staff.

They are playing an indispensable role in bringing relief to the afflicted civilian population in Gaza.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2024