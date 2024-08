بوريل يدعو إلى هدنة إنسانية بغزة لتطعيم الأطفال ضد الشلل- (تغريدة)

بروكسل: دعا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق النار إنساني لمدة 3 أيام من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح بوريل في منشور على منصة “إكس” الثلاثاء، أن الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أضعفهم النزوح والحرمان وسوء التغذية.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري لضمان قيام منظمة الصحة العالمية واليونيسف بعمليات التطعيم في القطاع.

The quick spread of polio threatens all children in Gaza, already weakened by displacement, deprivation & malnourishment.

I urge an immediate 3-day humanitarian ceasefire to enable vaccination by @WHO & @UNICEF – independent of wider negotiations.

Our humanity demands it.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2024