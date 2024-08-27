بوريل يدعو إلى هدنة إنسانية بغزة لتطعيم الأطفال ضد الشلل- (تغريدة)

بروكسل: دعا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق النار إنساني لمدة 3 أيام من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح بوريل في منشور على منصة “إكس” الثلاثاء، أن الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أضعفهم النزوح والحرمان وسوء التغذية.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري لضمان قيام منظمة الصحة العالمية واليونيسف بعمليات التطعيم في القطاع.

The quick spread of polio threatens all children in Gaza, already weakened by displacement, deprivation & malnourishment. I urge an immediate 3-day humanitarian ceasefire to enable vaccination by @WHO & @UNICEF – independent of wider negotiations. Our humanity demands it. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2024



يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأحد الماضي وصول لقاحات شلل الأطفال، ودعت إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول تلك اللقاحات إلى غزة.

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، صرح متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن مشاكل النظافة بغزة وصلت إلى مستوى عالٍ بسبب مشاكل المياه والصرف الصحي، وأنه تم اكتشاف حالة شلل أطفال في المنطقة لأول مرة منذ 25 عاما.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)