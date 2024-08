بوريل يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة لتطعيم جميع الأطفال ضد الشلل- (بيان)

بروكسل: دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة لتطعيم جميع الأطفال بلقاح ضد شلل الأطفال.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الخميس، شارك من خلاله بيانا باسم الاتحاد الأوروبي يطالب بهدنة فورية لتطعيم جميع أطفال قطاع غزة باللقاح.

وشدد البيان على أهمية قيام جميع الأطراف بمزيد من التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واليونيسيف، من أجل توزيع اللقاحات في غزة.

كما أكد على ضرورة حماية كافة المرافق الصحية والموظفين وضمان الوصول الآمن للأطفال والأسر إلى مراكز التطعيم.

The EU urges immediate humanitarian pauses to enable the vaccination of all children in Gaza against the poliovirus.

An epidemic among a population weakened by 10 months of fighting, displacement, deprivation and lack of health services must be avoided.https://t.co/Zjx8RltbKY

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 29, 2024