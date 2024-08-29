بوريل يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة لتطعيم جميع الأطفال ضد الشلل- (بيان)

بروكسل: دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة لتطعيم جميع الأطفال بلقاح ضد شلل الأطفال.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الخميس، شارك من خلاله بيانا باسم الاتحاد الأوروبي يطالب بهدنة فورية لتطعيم جميع أطفال قطاع غزة باللقاح.

وشدد البيان على أهمية قيام جميع الأطراف بمزيد من التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واليونيسيف، من أجل توزيع اللقاحات في غزة.

كما أكد على ضرورة حماية كافة المرافق الصحية والموظفين وضمان الوصول الآمن للأطفال والأسر إلى مراكز التطعيم.

The EU urges immediate humanitarian pauses to enable the vaccination of all children in Gaza against the poliovirus. An epidemic among a population weakened by 10 months of fighting, displacement, deprivation and lack of health services must be avoided.https://t.co/Zjx8RltbKY — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 29, 2024

وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” آنذاك.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدار أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي ظل هذه الحرب، التي تواصلها تل أبيب في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه الأطفال في غزة أوضاعا مأسوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلا.

(الأناضول)