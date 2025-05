بوريل يدين تصريحات سموتريتش بشأن “ضم” الضفة الغربية- (تدوينة)

بروكسل: أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في منشور لبوريل على حسابه في منصة “إكس”، الثلاثاء، تعليقا على تصريحات أطلقها سموتريش.

وقال بوريل إنه “يدين بشكل لا لبس فيه” تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين”.

I unequivocally condemn Minister Smotrich’s call to “apply sovereignty” in the West Bank, a clear step towards illegal annexation.

Such rhetoric undermines international law, violates Palestinians’ rights and threatens any prospects for a 2-state solution.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024