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بوريل يدين تصريحات سموتريتش بشأن “ضم” الضفة الغربية- (تدوينة)

12 - نوفمبر - 2024

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل

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بروكسل: أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في منشور لبوريل على حسابه في منصة “إكس”، الثلاثاء، تعليقا على تصريحات أطلقها سموتريش.

وقال بوريل إنه “يدين بشكل لا لبس فيه” تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن سموتريتش تعهد الاثنين، في كلمة ألقاها لتهنئة دونالد ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال ترؤسه لاجتماع حزب “الصهيونية الدينية”، بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (مصطلح إسرائيلي رسمي يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية)”.

ولاحقا كتب سموتريتش على حسابه بمنصة إكس: “2025 – عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة”.

(الأناضول)

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