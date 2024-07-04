بوريل يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات بالضفة ويدعوها للتراجع

بروكسل: أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بناء آلاف المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ودعاها للتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، غداة إعلان إسرائيل قرارها ببناء آلاف المستوطنات غير القانونية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال بوريل: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة أيضًا سياسات نزع الملكية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.

وشدد على أنه “يجب وقف الإجراءات المستمرة الرامية إلى تثبيت الوقائع على الأرض، والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي للضفة الغربية”.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى التخلي عنها.

وأمس الأربعاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استيلائه على 12 ألفا و715 دونما من أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

ووفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، ويقيم فيها 720 ألف إسرائيلي يهودي.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

(وكالات)