سياسة | دولي

بوريل يشكّك في جدوى مهلة منحتها أمريكا لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة

17 - أكتوبر - 2024

جوزيب بوريل إلى جانب رئيس الحكومة الإسباني والفلسطيني في مدريد في 13 سبتمبر 2024- ا ف ب

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بروكسل: انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في ما يبدو، منح الولايات المتحدة إسرائيل مهلة شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في غزة، قائلاً إنه خلال ذلك الوقت، سيموت عددٌ كبير جداً من الناس.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس: “تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسّن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر واحد. مهلة شهر واحد بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم. إنه عددٌ كبير جداً”، ووصفَ الوضع بأنه “كارثي”.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الأربعاء، إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات، خلال الشهر المقبل، لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو ستواجه قيوداً محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية، وذلك في أقوى تحذير من نوعه منذ اندلاع الحرب في القطاع قبل عام.

(رويترز)

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  1. يقول عامر عريم:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 4:26 م

    شكراً لهذا الموقف.
    المطلوب من كافة الدول العربية والإسلامية ابلاغ الادارة الامريكية بأن المطلوب الوقف الفوري للحرب الاسرائيلية على فلسطين ولبنان وانسحاب اسراءيل من الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية المحتلة.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 14, 2024 الساعة 6:35 ص

    شك له ما يبرره فعصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي تحمي لا بل وتمد عصابة تل أبيب يا حبيب بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸

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