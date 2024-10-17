بوريل يشكّك في جدوى مهلة منحتها أمريكا لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة

جوزيب بوريل إلى جانب رئيس الحكومة الإسباني والفلسطيني في مدريد في 13 سبتمبر 2024- ا ف ب

بروكسل: انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في ما يبدو، منح الولايات المتحدة إسرائيل مهلة شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في غزة، قائلاً إنه خلال ذلك الوقت، سيموت عددٌ كبير جداً من الناس.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس: “تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسّن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر واحد. مهلة شهر واحد بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم. إنه عددٌ كبير جداً”، ووصفَ الوضع بأنه “كارثي”.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الأربعاء، إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات، خلال الشهر المقبل، لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو ستواجه قيوداً محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية، وذلك في أقوى تحذير من نوعه منذ اندلاع الحرب في القطاع قبل عام.

(رويترز)