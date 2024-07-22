بوريل يعلن مقاطعة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بودابست

بروكسل: أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مقاطعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع الشهر المقبل في العاصمة المجرية بودابست.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “يجب أن نرسل إشارة، حتى إذا كانت رمزية”. ومن المقرر أن يعقد اجتماع “جيميتش”، وهو تجمع غير رسمي لوزراء خارجية التكتل لمناقشة القضايا السياسية، في بروكسل بدلا من بودابست.
وجاء قرار المقاطعة ردا على “مهمة السلام” التي أعلن عنها بشكل شخصي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بزيارته لموسكو لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد تولي المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ونأى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنفسهم عن رحلة أوربان، وأكدوا ان رئيس الوزراء المجري ليس لديه تفويض من الاتحاد، وسط حالة من الغضب إزاء جولته الدبلوماسية التي شملت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب.
(د ب أ)
إنه التفكك الطبيعي البيولوجي للأجسام الحيوية تحت تأثير التغيرات البيئية ألتي تأقلمت مع العيش فيها. نعم، ما يقع الآن في أوروبا القديمة والجديدة بعد إنضمام أقاليم شبه أسيوية، ناتج عن تصدع في سلاسل جلب الرفاهية مجانا من مناطق استيقض أبناءها ورفضوا الهيمنة مطالبين بالتعامل بمبدأ ( رابح _ رابح ) لا أقل ولا أكثر. ليس الصراع في أوكرانيا هو السبب بل تعنت الجبابرة الغربيين هو الذي أذى إلى هذا الوضع في ضل تنام الوعي الاقتصادي العالمي تحت عباءة التكنولوجيا الحديثة والحاجة إلى المزيد من الفضاء البيئي والجغرافي من اجل البقاء.