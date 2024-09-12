بوريل يلغي زيارة إلى تل أبيب بعد رفض السماح له بالقدوم

القدس: ألغى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، زيارته المقررة إلى إسرائيل بعد رفض تل أبيب السماح له بإجرائها.

وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي “أبلغ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم سفير إسرائيل لدى الاتحاد حاييم ريغيف، بأنه قرر إلغاء زيارته إلى إسرائيل بعد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السماح له بالقدوم إلى البلاد في زيارة رسمية”.

وأضاف: “وكان من الممكن للمسؤول المعروف بعدائه لإسرائيل أن يأتي في زيارة خاصة أو أن يذهب إلى السلطة الفلسطينية، لكن هذه الأفكار أسقطت أيضا”.

وتابع: “وكان بوريل أعلن قبل خمسة أيام في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل”.

وعادة ما يصدر بوريل تصريحات تنتقد المسؤولين الإسرائيليين بسبب الحرب على غزة، كان آخرها الثلاثاء الماضي بأن سبب تعذر الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة هو إفلات منفذيها من العقاب.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: “اقتربنا من ذلك (اتفاق وقف إطلاق النار) لكننا لم نصل بعد، لماذا؟ الأمر بسيط للغاية، لأن من يشنّون الحرب ليس لديهم مصلحة بوضع حد لها، ولأن تعنتهم مصحوب بإفلات تام من العقاب وأفعالهم لا يترتب عليها عواقب”.

وفي مارس/آذار الماضي دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، بوريل إلى التوقف عن انتقاد تل أبيب، رداً على تصريحات قال فيها إن إسرائيل “تستخدم الجوع سلاحا من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

(وكالات)