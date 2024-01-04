سياسة | دولي

بوريل ينتقد “التصريحات الإسرائيلية التحريضية وغير المسؤولة” بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة- (تغريدة)

4 - يناير - 2024

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بروكسل:  انتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة “التصريحات التحريضية وغير المسؤولة” من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الطرد المحتمل للفلسطينيين من قطاع غزة.

وكتب بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مساء الأربعاء أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أساءا للفلسطينيين في قطاع غزة بتصريحاتهما الداعية إلى تهجيرهم.

وأضاف: “التهجير القسري أمر محظور بشكل صارم باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي”، مضيفا: “الكلمات مهمة”.

وجاءت تصريحات بوريل ردا على دعوات من الوزيرين المنتميين لليمين المتطرف في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإعادة توطين الإسرائيليين في غزة بعد الحرب مع حماس.

وقال بن غفير يوم الإثنين إن الحرب فرصة لتعزيز “إعادة توطين سكان غزة”. وقال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه إذا سارت إسرائيل بشكل صحيح، فسيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين “وسنعيش في قطاع غزة”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 6:44 ص

    جعجعة بلا طحين يا معشر اللئام المنافقين 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🔥🐒🔥🐒🚀

    رد

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