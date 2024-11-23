سياسة | دولي | أوروبا

بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار “الجنائية الدولية” اعتقال نتنياهو

منذ 60 دقيقة

حجم الخط
0

بروكسل: انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي لم تعرب عن دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياها للالتزام بالقرار.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مؤتمر حول إسرائيل وفلسطين عقد في قبرص.

وقال إن “هذا القرار ليس سياسيا، إنما قرار محكمة دولية أنشئت بدعم قوي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أنه عندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربت دول كثيرة عن تأييدها للقرار آنذاك، لكن بعض تلك الدول اليوم تلتزم الصمت إزاء قرار اعتقال نتنياهو.

وأضاف: “باعتباري نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد، أطلب من الدول الأعضاء دعم المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة.

والخميس أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“يديعوت أحرونوت”: تضرر بنية تحتية ومصانع شمال إسرائيل بصواريخ من لبنان
منذ 4 ساعات
إسرائيل تواصل محاولات السيطرة على بلدة الخيام جنوب لبنان
منذ 5 ساعات
استراتيجيات إسرائيل لتطويع الاقتصاد الفلسطيني
منذ 18 ساعة
ألمانيا: موقفنا من تسليم الأسلحة لإسرائيل “لم يتغير” بعد مذكرتي الجنائية الدولية
22 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية