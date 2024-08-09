بوريل ينضم إلى مصر وأمريكا وقطر في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة

بروكسل:دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، بحلول يوم 15 آب/ أغسطس.

وغرد بوريل في منشور عبر منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة “في الدعوة إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن دون تأخير”.

وأضاف: “نجدد دعمنا الكامل لوساطتهم لوضع حد لدورة المعاناة غير المحتملة”.

ولفت بوريل إلى أن “الاتفاق سيمهد أيضا لنزع فتيل التصعيد الإقليمي”.

(د ب أ)