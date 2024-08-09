سياسة | دولي

بوريل ينضم إلى مصر وأمريكا وقطر في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة

9 - أغسطس - 2024

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل

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بروكسل:دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، بحلول يوم 15 آب/ أغسطس.
وغرد بوريل في منشور عبر منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة “في الدعوة إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن دون تأخير”.
وأضاف: “نجدد دعمنا الكامل لوساطتهم لوضع حد لدورة المعاناة غير المحتملة”.
ولفت بوريل إلى أن “الاتفاق سيمهد أيضا لنزع فتيل التصعيد الإقليمي”.
(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 1:25 م

    ألا لعنة الله على الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ولا يستطيع لجم البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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  2. يقول مقهور فلسطيني:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 2:18 م

    أفضل سياسي اوروبي ، على الأقل يدلي بتصريحات مغايرة تماماً ومتمايزة عن اقرانه ، ولكن للأسف ليس لصوته أي فعل جدي

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أغسطس 11, 2024 الساعة 2:02 م

      هه سياسي وجوده كعدمه فلا أحد يصغي إليه أو يعيره اهتماما فعصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الأمريكي الغربي ماضية في إبادة شعب فلسطين في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

  3. يقول ابن آكسيل:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 5:24 م

    النظام العالمي القديم بقيادة الولايات الغير متحدة مات و قبر و إلى الأبد ……! الإنسانية تتحرر شيئا فشيئا من ظلمكم و غطرستكم و نفاقكم ……! انتهت اللعبة ……!

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