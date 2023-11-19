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بوساطة قطرية.. فتى أوكراني يعود لبلده بعد نقله إلى روسيا من ماريوبول المحتلة- (فيديوهات)

19 - نوفمبر - 2023

الفتى الأوكراني بوهدان يرموخين- رويترز

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كورتليسي: عاد فتى أوكراني إلى بلده، الأحد، بعدما نُقل إلى روسيا من مدينة ماريوبول المحتلة أثناء الحرب ومُنع من المغادرة في وقت سابق هذا العام.

وناشد بوهدان يرموخين، الذي بلغ 18 عاماً، الأحد، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، هذا الشهر، المساعدة في إعادته إلى أوكرانيا. وفي مارس آذار، حاول مغادرة روسيا إلى أوكرانيا عبر روسيا البيضاء، قبل منعه وإعادته.

وقال يرموخين لرويترز، بينما كان يتناول الطعام في محطة للتزود بالوقود، بعد العبور إلى أوكرانيا: “كنت أعتقد أنني سأكون في أوكرانيا لكن ليس في هذا اليوم”.

وأضاف: “إنها هدية لطيفة للغاية. يغمرني فيض من المشاعر، وكلها جيدة، وأعتقد أن أوكرانيا تحتاجني”.

ورحب زيلينسكي بعودة يرموخين في خطابه المسائي المصور.

وقال: “لقد بذلت محاولات عديدة لمساعدته. وأنا سعيد بأن كل شيء سار على ما يرام”، معبراً عن شكره للمسؤولين الأوكرانيين والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والسلطات في قطر للمساعدة في الوساطة.

وتقول أوكرانيا إن 20 ألف طفل نقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا منذ الغزو في 24 فبراير شباط 2022، مع طرح بعضهم للتبني. وتصف كييف ذلك بجريمة حرب، وهو اتهام نفته روسيا، قائلة إنها تحمي الأطفال في منطقة حرب.

(رويترز)

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