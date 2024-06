بوساطة قطرية.. فتى أوكراني يعود لبلده بعد نقله إلى روسيا من ماريوبول المحتلة- (فيديوهات)

كورتليسي: عاد فتى أوكراني إلى بلده، الأحد، بعدما نُقل إلى روسيا من مدينة ماريوبول المحتلة أثناء الحرب ومُنع من المغادرة في وقت سابق هذا العام.

وناشد بوهدان يرموخين، الذي بلغ 18 عاماً، الأحد، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، هذا الشهر، المساعدة في إعادته إلى أوكرانيا. وفي مارس آذار، حاول مغادرة روسيا إلى أوكرانيا عبر روسيا البيضاء، قبل منعه وإعادته.

Our NGO @orphans_feeding Foundation is so proud to have been part of this critical mission together with the Ombudsman Ukraine @lubinetzs , the Presidential Office of Ukraine and @UNICEF Ukraine 1/5 #bringkidsbackUA @bkb_ua pic.twitter.com/73v1iE3Crm

وقال يرموخين لرويترز، بينما كان يتناول الطعام في محطة للتزود بالوقود، بعد العبور إلى أوكرانيا: “كنت أعتقد أنني سأكون في أوكرانيا لكن ليس في هذا اليوم”.

وأضاف: “إنها هدية لطيفة للغاية. يغمرني فيض من المشاعر، وكلها جيدة، وأعتقد أن أوكرانيا تحتاجني”.

ورحب زيلينسكي بعودة يرموخين في خطابه المسائي المصور.

Video of the return of Bohdan Yermokhin, who was deported by the Russians. Today the boy turned 18 years old. His first words on his native land were "Glory to Ukraine". https://t.co/ex7ssmmpdv pic.twitter.com/i16rWtU3EX

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) November 19, 2023