بوستيكوجلو: سون يلعب دور قائد توتنهام بصورة مثالية

لندن: قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الاثنين إن قائد فريقه سون هيونغ-مين برز كقائد بالفطرة بعد رحيل مجموعة من اللاعبين المهمين عن الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وقدم عروضا رائعة باستمرار هذا الموسم.

وحصل سون، متصدر ترتيب هدافي توتنهام هذا الموسم برصيد 15 هدفا كما صنع ثمانية أهداف، على شارة القيادة بعد رحيل هاري كين الهداف التاريخي للنادي إلى بايرن ميونيخ الألماني العام الماضي.

كما فقد توتنهام كذلك هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم، الذي انتقل إلى لوس انجليس إف.سي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد 11 عاما قضاها في شمال لندن.

وأبلغ بوستيكوجلو الصحافيين قبل رحلة الفريق لمواجهة وست هام يونايتد غدا الثلاثاء “لم يكن قرارا كبيرا (منح شارة القيادة إلى سون).

“كان لهوجو تأثيره الكبير وهاري أيضا وإريك داير كذلك. هناك آخرون كانوا في النادي لفترة طويلة.

“جزء من ذلك..هو أنني شعرت أننا بحاجة لإجراء تغيير لإظهار أننا عازمون على اتخاذ قرار جديد.

“شعرت أن سون كان قائدا بالفطرة كما أنه قائد في منتخب بلاده. لم أتردد أبدا في وضعه بذلك المكان.

“في بعض الأحيان عندما تحصل على المنصب (كقائد) رسميا يكون ذلك عبئا، لكن مستواه كان مذهلا”.

وحظيت الفلسفة الهجومية للمدرب الأسترالي بالكثير من الثناء منذ توليه تدريب توتنهام في يونيو حزيران الماضي، وتصدر فريقه الترتيب بعدما تجنب الخسارة في أول عشر مباريات.

لكن توتنهام الآن يحتل المركز الخامس متأخرا بثلاث نقاط عن أستون فيلا رابع الترتيب الذي لعب مباراة أكثر.

وقال بوستيكوجلو “نريد إنهاء الموسم بقوة ونواصل البناء على أساس كوننا تشكيلة تأمل خلال 12 شهرا في أن ينظر إلينا الناس بشكل مختلف ويتحدثون عنا بشكل مختلف.

“للقيام بذلك، لا يمكن أن يكون الأمر متعلقا فقط بالمكان الذي تنهي فيه (الموسم) وعدد النقاط التي حصلت عليها.

“يجب أن يكون أكثر من ذلك. من الواضح، إذا أنهينا بقوة، فسننهي الموسم في مركز لائق. وسنرى إلى أين يأخذنا ذلك”.

(رويترز)